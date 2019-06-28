Захарова рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отказ украинской делегации идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии.

«А вы не верили», – написала Захарова в Facebook, сделав репост записи российского журналиста Максима Юсина.

Корреспондент, в частности, изумился требованию украинской делегации к руководству ПАСЕ. «Новое слово в мировой дипломатии. Украинская делегация не только отказывается идти на традиционный прием в ПАСЕ, на который ее пригласили, но и требует отчета, сколько средств на него потрачено. Дипломатия Порошенко – Климкина пробила очередное дно», – написал Юсин.

Напомним, в четверг делегация Украины в ПАСЕ отказалась посетить ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Так, глава делегации Владимир Арьев решил, что устраивать подобный прием «не очень логичный шаг» в условиях, когда Совет Европы вынужден экономить даже на бумаге для документов. При этом он обвинил Россию «в финансовом шантаже» СЕ.

Глава украинской делегации в Facebook рассказал, что Киев запросил у Совета Европы информацию о стоимости и целесообразности приема, но не получил удовлетворяющего его ответа. Он напомнил, что Украина добровольно пожертвовала организации 400 тыс. долларов в сложное для нее время, пишет «Коммерсант».

Владимир Арьев также обнародовал ответ Ягланда. Генсек СЕ подчеркнул, что «мероприятие следует провести, поскольку это единственный повод, когда члены Ассамблеи могут взаимодействовать со всеми другими органами и учреждениями организации». «Это взаимодействие важно, и прием обеспечивает соотношение стоимости и качества, и его стоимость – это очень небольшая доля нашего бюджета», – говорится в письме.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в решении ПАСЕ восстановить права делегации России виноваты в том числе депутаты Верховной рады.