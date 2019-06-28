Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 2 копейки – до 63,05 рубля, курс евро вырос на 7 копеек – до 71,77 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 65,36 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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