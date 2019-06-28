Политолог оценил прогноз Байдена о распаде НАТО

«Это просто демагогия Байдена. Демократы пытаются придумать страшилки, чтобы представить Трампа монстром, который разрушает основы американской политики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал прогноз бывшего вице-президента США Джо Байдена о распаде НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок.

«Поскольку Трамп действительно критически относится к НАТО и все время призывает союзников больше платить – демократы это используют. Но такие призывы исходили и от его предшественника – Барака Обамы, который тоже был демократом. А тут просто пошла типичная избирательная кампания, начались яркие слоганы. У Байдена тоже ситуация сложная: с одной стороны, его считают фаворитом, с другой – возраст и шлейф репутации не очень в его пользу. Поэтому он будет стараться, как может», – пояснил президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его мнению, ожидать конца НАТО оснований нет, что при Трампе, что при ком-то другом. «Совсем другой вопрос, что альянс сам по себе переживает сложные времена, потому что утратил смысл своего существования. Но эта история с Трампом не связана», – сказал эксперт.

Он также отметил, что самих американцев НАТО вообще мало волнует.

«Американцы в основной массе вообще не думают об этом. Их интересуют свои внутренние дела и состояние экономики, что и является сильной стороной Трампа. Его и выбрали, потому что он делал упор на то, что «заботится о простом американце». И могут его переизбрать, потому что экономика находится в приличном состоянии, доходы растут, безработица падает», – напомнил эксперт.

«А лозунги о том, что не нужны эти дорогостоящие международные институты – для широкого числа американцев как музыка для ушей, но НАТО их особо не волнует. Альянс – это данность, которая всегда была и всегда будет», – заключил Лукьянов.

Напомним, ранее Байден заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок Североатлантический альянс прекратит свое существование. «Мы знаем, что НАТО распадется, если его (Трампа) изберут еще на четыре года, – заявил Байден, назвав НАТО «самым важным альянсом в истории США».

Сам Трамп неоднократно критиковал НАТО, в том числе за распределение между странами взносов в организацию. Хозяин Белого дома требовал от всех участников альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Он предлагал, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.