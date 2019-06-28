В пятницу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 14 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.