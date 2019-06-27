Летевшая рейсом Ан-24 женщина рассказала об аварии

Женщина, летевшая рейсом из Нижнеангарска, рассказала об аварийной посадке самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Своими переживаниями также поделились родственники пострадавших.

«Я когда узнал про это ЧП, чуть с ума не сошел. Они и так там больше суток задержались. Этот рейс еще вчера должен был их забрать, но из-за тумана его перенесли на сегодня», – рассказал Олег Романов, ожидающий дополнительный рейс из Нижнеангарска, на котором летит его семья, сообщает РИА «Новости».

Мужчина пояснил, что жена с двумя детьми летала к матери на день рождения. «Созванивались с ней после происшествия. Говорит, страшно было. Видели, как самолет зашел на посадку, но приземляться почему-то стал с середины взлетно-посадочной полосы. Ему места не хватило. Потом людей, которые спаслись, видели. Говорит, запах гари и солярки весь аэропорт заполнил», – сказал он.

После прибытия дополнительного рейса с журналистами пообщалась только одна женщина. Людмила Межеванная рассказала, что все, кто видел аварию, пережили большой стресс. У людей, которые спаслись из горящего самолета – ожоги, травмы.

«Видели стюардессу, которая помогала пассажирам выбираться из салона. У нее ноги были забинтованы», – отметила женщина.

Напомним, утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, более 20 человек пострадали.

Пассажиры самолета рассказали, как пилоты пытались увести воздушное судно от домов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии Ан-24.

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