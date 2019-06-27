Иран сказал о влиянии отмены СВПД на планы по ядерному оружию

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна даже в случае выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не будет создавать ядерное оружие.

«Даже если мы потеряем СВПД, мы продолжим нашу политику, согласно которой мы не добиваемся производства ядерного оружия», – приводит слова Тахт-Раванчи ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что готов начать войну с Ираном, чтобы не допустить попадания в руки Тегерана ядерного оружия.

24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».