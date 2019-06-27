В офисах крупнейшего российского автодилера начались обыски

Правоохранители в четверг пришли с обысками в московские и петербургские салоны крупнейшего российского автодилера «Рольф».

Утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания, в том числе в Москве и Петербурге, пишет «Фонтанка».

По данным издания, уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По предварительным данным, в материалах речь идет о подозрениях в том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж.

Представители самого автодилера подтвердили проведение следственных действий в его центрах в Москве и Петербурге. «Сегодня около девяти утра в несколько дилерских центров «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании», – говорится в сообщении автодилера, передает РИА «Новости».

В «Рольфе» пожаловались, что «сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне».

В компании добавили, что «Рольф» соблюдает законодательство России и является крупным налогоплательщиком (за три года – 23 млрд рублей). «Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам», – говорится в сообщении.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что обыски связаны с проверкой данных о выводе денег за рубеж.

В свою очередь в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники управления участвуют в оперативных мероприятиях в автосалонах города, принадлежащих крупной компании.

Бывший военный летчик-инженер Сергей Петров основал «Рольф» в 1991 году. В 1992 году «Рольф» начал торговать японскими автомобилями, в 1994 году открыл первый салон, а в 1998 году стал эксклюзивным дистрибьютором Mitsubishi в европейской части России, а в 2003 году – по всей стране. Компания Петрова успешно пережила кризис 1998 года: «Рольф» начал продавать автомобили в лизинг, через trade in и давать трехлетнюю гарантию. В результате в 1999 году «Рольф» стал крупнейшим импортером автомобилей в России.

Как пишут «Ведомости», «Рольф» и сейчас является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Основатель компании не участвует напрямую в управлении, передав бизнес сыну Александру. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах.