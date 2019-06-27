В Кремле отреагировали на снятие неприкосновенности с Атамбаева

Снятие неприкосновенности с бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это абсолютно внутреннее дело любой страны, это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля считает неправильным судить в целом о подобной практике лишения неприкосновенности бывших лидеров. «Судить было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика», – пояснил Песков.

Ранее в четверг парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности.

20 июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.