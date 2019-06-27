Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева

Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стало крахом всей модели внешнеполитического поведения Украины, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии. Европы суверенных наций над Европой вассалов. И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с ее воплями про «аннексию» Крыма и «российскую оккупацию», – написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Случившееся он также назвал «крахом всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы».

«А еще это хороший урок для нынешнего руководства Украины, которое пока повторяет фатальные ошибки прежнего режима», – добавил Аксенов.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.