Экипаж разбившегося в Бурятии Ан-24 передал сигнал «бедствие» за 30 км от аэропорта

Экипаж совершившего аварийную посадку в Бурятии самолета Ан-24 доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «бедствие» за 30 километров от аэропорта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «бедствие», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что после сигнала аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал версии катастрофы.

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