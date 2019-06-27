Молодежь в России оказалась наиболее оптимистично настроенной частью населения

Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. Схожие показатели среди респондентов старше 35 лет наблюдались только в группе 60+ (54%).

Социологи отмечают, что от будущего современная молодежь в целом ждет улучшений – так ответили 42% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 33% в группе 25-34 лет. Еще четверть опрошенных (25%) в возрасте 18-24 лет ожидают, что будут жить так, как сейчас. При этом среди 25-34-летних эта доля заметно выше – 45%. Доля ожидающих перемен к худшему в молодежной среде не превышает одной пятой – 17% в группе 18-24 лет и 14% среди тех, кому от 25 до 34 лет.

Позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации также наблюдаются чаще всего в молодежной среде – 83% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 25 мая 2019 года среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.