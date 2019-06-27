ФСБ задержала группу контрабандистов оружия с Украины и Литвы

Сотрудники ФСБ задержали в Новом Уренгое группу контрабандистов, которые перевозили оружие с территории Литвы и Украины.

Как сообщили ТАСС в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ, у преступников изъято 33 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства, в том числе автоматы, винтовки, пистолеты, револьверы, а также три ручные осколочные гранаты и почти 9 тыс. патронов.

«Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения», – добавили в ФСБ.

Преступная группировка ввозила оружие из Украины и Литвы, а также модернизировала гражданские образцы оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российские пограничники должны жестко пресекать попытки проникновения в Россию террористов и контрабандистов.