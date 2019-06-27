Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 19–21 градус, а в ночь на пятницу может опуститься до 13.

В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности, передает ТАСС.

Днем ветер южный, местами порывами до 13–18 м/с. Атмосферное давление – около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов.

В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 10.