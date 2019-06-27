Водитель без прав на пешеходном переходе сбил коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге в результате ДТП пострадала двухгодовалая девочка, сообщает управление ГИБДД по региону.

На улице Коллонтай 23-летний мужчина, у которого не было водительских прав, сбил на Mercedes A-класса коляску с ребенком. Девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

При этом машина сбила коляску на регулируемом пешеходном переходе.

Водитель в результате ДТП не пострадал.

Отмечается, что мужчина ехал на арендованном авто. Судя по свидетельствам очевидцев, машина принадлежит сервису каршерига YouDrive.