Путин рассказал о возникших вопросах к губернаторам при подготовке к «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин в ходе Госсовета обратил внимание руководителей регионов на фотоматериалы и видеоматериалы, которые присылали на «Прямую линию».

«Смотрел фотоматериалы, видеоматериалы (для подготовки к «Прямой линии» – прим. ВЗГЛЯД). И возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь?», – задался вопросом глава государства.

Отрывок с высказыванием Путина в своем Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин о материалах, которые он смотрел во время подготовки к Прямой линии: Смотрел фотоматериалы, видео, и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты? pic.twitter.com/7CdHz9WFTv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июня 2019 г.

Прямая линия с президентом состоялась 20 июня, она продлилась 4 часа 16 минут. Президент ответил на 70 вопросов. Передача оказалась самой популярной у интернет-пользователей – в соцсетях ее посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее.