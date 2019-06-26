В российских футбольных клубах изменили число легионеров

Российские футбольные клубы смогут вносить в заявку восемь иностранных игроков на сезон, заявил министр спорта Павел Колобков.

«Новый лимит - прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований. Когда предложение поступит в министерство спорта, выпустим соответствующий приказ и перенаправим в Минюст», – передает РИА «Новости» слова Колобкова.

По новому регламенту можно будет вносить в заявку восемь легионеров на сезон, при этом количество их на поле не ограничено. В действующих правилах на поле могли находиться лишь шесть легионеров, а их количество в заявке на сезон не ограничивается.

Напомним, в октябре 2017 года президент Владимир Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко удивился количеством иностранцев в составе команды, вышедшем на игру против испанского «Реала Сосьедад».