На Урале вынесено решение по поводу моста, о котором просили Путина на прямой линии

Власти и Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) пришли к выводу, что строительство пешеходного моста на станции Тамерлан села Варна в Челябинской области, жители которого пожаловались президенту, нецелесообразно.

«В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов... Южно-Уральская железная дорога в постоянном режиме обеспечит наличие свободного прохода для граждан через пути по пешеходному переходу, который расположен напротив вокзала», – сказано в сообщении пресс-службы ЮУЖД, передает РИА «Новости».

Там уточняется, что при остановке на станции грузового поезда в месте перехода будет сделан разрыв. Также обезопасить людей при переходе путей помогают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде. Кроме того, доступность прохода контролируется с помощью видеонаблюдения.

В ЮУЖД уточнили, что, согласно нормативным документам Минтранса, пешеходные переходы в разных уровнях, в том числе надземные, устанавливаются на железнодорожных путях, где интенсивность движения более 200 поездов в сутки, а через Тамерлан проходит 60 составов в сутки. Об этом ранее также сообщали в РЖД, комментируя ситуацию.

Напомним, во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня жители села направили видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, поэтому им приходится перебираться на другую сторону под поездами.