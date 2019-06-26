Задержан воевавший в Донбассе сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

В Киеве правоохранители задержали сына владельца Луганского ликеро-водочного завода Дмитрия Держака, который был ополченцем в Донбассе.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» – одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», – сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

Публикацию он сопроводил фото документов на имя Держака. Кроме того, генпрокурор выразил беспокойство, что суд может определить для задержанного более мягкую меру пресечения, чем арест.

Ранее в ДНР задержали террористов, планировавших устранить глав силовых ведомств.

Также Следственный комитет возбудил уголовные дела после обстрела ВСУ гражданских объектов в ДНР, в результате чего ранения получили два человека.