Законопроект о послаблениях для бизнеса в УК вернули автору

Законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи 210 Уголовного кодекса России об организации преступных сообществ, внесенный внефракционным депутатом-одномандатником Рифатом Шайхутдиновым, возвращен автору.

Причиной возврата проекта закона стало отсутствие отзыва правительства, сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом (ни отзыва правительства, ни отзыва Верховного суда) предлагаю его (законопроект) просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась», – сказал Крашенинников, передает ТАСС.

Комитет поддержал это предложение.