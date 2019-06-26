Младшей из сестер Хачатурян продлили меру пресечения

Басманный суд продлил меру пресечения Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, в виде «запрета определенных действий.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Ограничения заключаются в том, что Марии Хачатурян нельзя общаться с посторонними, а также выходить из дома с 19.00 до 7.00.

Кроме того, Басманный суд по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде «запрета определенных действий» и двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца.



«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля», – заявила судья. Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме.

Тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

Напомним, 14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава заступилась за сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца-тирана в Москве.