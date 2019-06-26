Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве будет 19–21 градус, по области – 17–27 градусов. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба.

Ночью в столице будет 12–14 градусов, по области – 9–14