США обещали Украине 4 млн долларов на хранилища для боеприпасов

Вашингтон и Киев подписали меморандум, согласно которому США выделят Украине 4 млн долларов на строительство хранилищ для боеприпасов, сообщает Госдеп.

Деньги будут выделены на строительство шести складов боеприпасов за два года, передает РИА «Новости».

Меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений подписали представители МИД Украины и Госдепа, передает ТАСС.

США рассчитывают, что помощь Киеву позволит «усилить безопасность украинских хранилищ боеприпасов», а также приблизит Украину к стандартам НАТО.

Для решения проблемы «большого количества обычных вооружений и боеприпасов» США в 2004–2018 годах выделили Украине 40 млн долларов.

Напомним, за последние годы на Украине произошел целый ряд взрывов и крупных пожаров на складах боеприпасов. В стране возникла проблема нехватки кадров, так как никто не хочет занимать должности на арсеналах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД