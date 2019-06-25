На тушение природного пожара в московском поселке послали вертолеты

В поселке Терехово на западе Москвы произошел природный пожар на площади 1 га, ему присвоили повышенный номер сложности. Для тушения возгорания привлекались вертолеты.

Источник в экстренных службах сообщил, что загорелись трава и деревья недалеко от дома 98Б. В 19.46 мск пожару был присвоен второй повышенный номер сложности, передает ТАСС.

Тушение было осложненно тем, что район безводный. На место вызвали специальную технику.

Позже открытое горение в поселке Терехово было ликвидировано.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работает лаборатория ГУ МЧС России, которая проводит замеры воздуха в районе загорания», – сказал источник.

Он уточнил, что на место пожара были направлены вертолеты Московского авиационного центра.