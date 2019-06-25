Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома вместо Сары Сандерс станет Стефани Гришэм, которая сейчас представляет первую леди США Меланью Трамп.

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс- секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», – передает слова Меланьи Трамп ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что свой пост в конце июня покинет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая вернется в Арканзас и, предположительно, будет баллотироваться на пост губернатора штата.