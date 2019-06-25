Госдума упростила получение гражданства иностранными специалистами

Депутаты Госдумы в третьем чтение приняли поправки в закон «О гражданстве», сократив срок трудовой деятельности, необходимой для получения российского гражданства квалифицированными иностранными специалистами.

Сейчас минимальный срок работы в России, который дает квалифицированным иностранным работникам право на упрощенный прием в российское гражданство, составляет три года. Согласно поправкам, он сокращается с трех до одного года. Новые правовые нормы начнут действовать через 90 дней с момента официального опубликования закона, сообщается на сайте Госдумы.

Список профессий, обладатели которых имеют право на получение упрощенного гражданства, утвержден правительством.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что среди профессий, которые дают право на упрощенное получение гражданства, есть врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие.

«Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным. Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России – это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики. Эти задачи поставил наш президент Владимир Путин», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Ранее Минэкономики предложило упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией (ВКС), уменьшив зарплатные пороги. Сейчас к таким специалистам миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты: для желающих работать в особых экономических зонах зарплата должна составлять не менее 58 тыс. рублей в месяц, не менее 83 тыс. рублей – для занятых в научной сфере и 167 тыс. рублей – для остальных.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин утвердил «Концепцию государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы».