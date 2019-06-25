Кличко с семьей спасли с горящей яхты

Береговая охрана Испании спасла экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты.

Кличко отдыхал на Мальорке вместе с семьей. Внезапно на арендованной им яхте возник пожар, с которым отдыхающие не смогли справиться самостоятельно. Их спасла береговая охрана Испании.

«Будьте осторожны с тем, что вы хотите: судьба восприняла мое желание «немного адреналина» в буквальном смысле слова, и наша прогулка на яхте в воскресенье вечером закончилась пожаром», – написал Кличко в своем Twitter.

Он добавил, что его семью и друзей эвакуировала береговая охрана, поэтому с ними все в порядке.

«Моя семья, друзья и я плыли из Ибицы на Мальорку. Вода была неспокойной, и внезапно мы обнаружили пожар, когда находились примерно в семи милях от береговой линии. Через некоторое время ситуация вышла из-под контроля, однако береговая охрана помогла нам и спасла от пожара», – описал экс-чемпион подробности происшествия в своем аккаунте Instagram.