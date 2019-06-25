Песков опроверг требование США освободить украинских моряков до встречи Путина и Трампа

США не ставили условием освобождение украинских моряков для встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У него спросили, поднималась ли со стороны Вашингтона тема украинских моряков, как условие встречи Путина и Трампа в Осаке. «Нет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Также Песков подчеркнул, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция России, вы это знаете. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию», – сказал он.

По его словам, позиция России на этот счет «весьма однозначно изложена» в суде.

Перед этим Песков отметил, что Кремль продолжает работать над подготовкой встречи российского и американского президентов.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп собирается обсудить с Путиным на саммите в Осаке тему Украины.