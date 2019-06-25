В Кремле не увидели необходимости обсуждать Крым с другими странами

Крым является неотъемлемой частью России, нет необходимости обсуждать связанные с этой территорией вопросы ни с какой страной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в данный момент «появляются разные точки зрения у европейских представителей на этот счет», однако позиция крымчан и «всех россиян» известна: «Крым – это неотъемлемая часть России».

«Какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

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По его мнению, вряд ли можно говорить о том, что за возвращением России в ПАСЕ стоит изменение доминирующей точки зрения.

«Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших европейских визави изменится», – сказал Песков.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.