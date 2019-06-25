Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию

Юнус-Бек Евкуров, ранее подавший прошение об отставке с поста главы Ингушетии, считает, что его место должен занять представитель ингушского народа.

«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Он также уточнил, что его решение уйти с поста главы Ингушетии было обдуманным и самостоятельным. «Хочу призвать общественников помогать властям, будущему главе, указывать на проблемы, предлагать свои пути их решения», – добавил Евкуров.

Напомним, 24 июня Юнус-Бек Евкуров, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку, объяснив свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

Позже спикер парламента региона Магомед Яндиев сообщил, что Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна генералу Евкурову.