Россияне назвали ключевые качества современной молодежи

Россияне уверены, что современной молодежи присущи такие качества как общительность, спортивность, активность, открытость и дружелюбие, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Набор ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, остается неизменным на протяжении последних пяти лет. Россияне по-прежнему считают молодежь наиболее общительной (67% в 2019 году и 72% в 2014 году), спортивной (60% в 2019 году и 54% в 2014 году) и ориентированной на материальные ценности частью населения (82% в 2019 году и 75% в 2014 году)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом первые два качества чаще называют россияне в возрасте от 18 до 34 лет, а мнения о доминировании в молодежной среде установок на материальные ценности чаще придерживаются люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Также около половины опрошенных считают, что современной молодежи свойственны такие качества, как активность (48%), открытость и дружелюбие (47%), однако два года назад доля таких ответов была больше (54% и 57% соответственно). Мнения о пассивности молодежи придерживается 41% россиян, причем чаще всего это представители старшего поколения старше 60 лет (46%). О том, что молодежи свойственно высокомерие, заявляют 38%. Чаще всего так думают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (43%) и люди от 35 до 44 лет (45%).

Спорные мнения складываются и при характеристике молодежи как доброжелательной (43% против 41%), отзывчивой (41% против 47%), честной (39% против 43%), готовой помогать другим (42% против 43%) и патриотически настроенной (42% против 44%) группе. Чаще других критически настроены к себе сами молодые люди. Так, например, обратного мнения относительно первых трех качеств придерживаются россияне от 25 до 34 лет (46%, 54% и 54% соответственно).

Блок наиболее нетипичных для молодежи характеристик слабо изменился за последние пять лет. В их список входят прежде всего бережливость (54%), трудолюбие (54%), забота о собственном здоровье (52%), культурность и вежливость (52%), а также искренность (51%) и религиозность (50%).

Опрос проведен 19 июня 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.