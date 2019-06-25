Больше 30 тыс. человек подали заявки на конкурс «Мой город – мои возможности»

Заявки на кадровый конкурс молодых специалистов «Мой город – мои возможности» в Петербурге подали 34 тыс. человек.

Заседание малого правительства, которое прошло под руководством врио губернатора Петербурга Александра Беглова 24 июня, было посвящено подготовке молодых кадров, в том числе в рамках реализации госпрограммы «Повышение эффективности государственного управления», сообщает «Мойка 78».

По словам председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, среди всех желающих работать в исполнительной власти города примерно две трети составляют петербуржцы, остальные же – жители других регионов России и других стран.

Почти 50% от приславших заявки моложе 35 лет. По итогам конкурса отберут 100 человек. Таким образом, конкурс на место составляет 350 человек.

Как отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, конкурс позволит привлечь в органы управления талантливую молодежь.

«Мы поставили задачу создать систему социальных лифтов, которая позволила бы самым талантливым и целеустремленным реализовать себя в Петербурге», – приводит его словам пресс-служба Смольного.

Обратившись к членам правительства, Беглов попросил отнестись к конкурсу со всей ответственностью.