Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери

Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Если уж говорить о превосходящих ожидания результатах, которых добивается Форин оффис, то скажу, что мы получили и выполнили задание организовать международный ответ на отравления, осуществленные Россией в Солсбери. Мы полагали, что нам повезет, если по всему миру другие страны вышлют 30 российских шпионов, поддержав Соединенное Королевство», – сказал Джонсон, передает ТАСС.

В итоге, по его словам, Лондон добился «высылки из разных стран мира 153 шпионов». «Я не думаю, что история знает примеры другого подобного дипломатического успеха», – добавил он.

Напомним, весной прошлого года Лондон в рамках раскрученного Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором якобы виновата Москва, Лондон выслал 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности. Москва предприняла ответные шаги, выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России. Именно Джонсон в этот момент руководит Форин оффисом.

Вашингтон поддержал Лондон и выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. При этом позже президент Дональд Трамп высказал «много бранных слов» в адрес своих помощников, обвинив их в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа высылаемых из США российских дипломатов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД