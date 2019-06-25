В школы предложили вернуть производственную практику

Депутат Виктор Зубарев предложил проработать стратегию подготовки к рабочим профессиям, которая включала бы производственную практику для старшеклассников и рекламную кампанию по популяризации таких профессий, говорится в письме парламентария министру просвещения Ольге Васильевой.

В стратегию Зубарев предложил сделать переориентацию школьного образования ступенчатой, а индикатором выполнения этого пункта должно стать число встреч руководства ссузов с родителями и учениками школ, количество договоров между школами, средними специальными учебными заведениями и предприятиями на проведение производственной практики и число школьников, которые предпочтут обучаться рабочей профессии, передает РИА «Новости».

Помимо этого в стратегии прописана создание рейтинга учреждений среднего профессионального образования, открытие базовых кафедр на предприятиях и ССУЗах и внедрение национального шорт-листа дефицитных рабочих профессий.

Кроме того, Зубарев предложил провести рекламную кампанию в поддержку рабочих профессий и создать стимулирующий фонд выплат преподавателям.

«По данным правительства, почти 50% безработных сегодня – это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Многие из них не могут найти работу в связи с отсутствием какого-либо опыта или несоответствия диплома вакансиям на рынке труда. Подобная статистика – результат, в том числе, дисбаланса в нашей системе образования, которая ориентирована преимущественно на вузы», – заявил Зубарев.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские сварщики завоевывают мир.

В апреле 2019 года в Минтруде назвали профессии, по которым легче всего найти работу при посредничестве службы занятости.