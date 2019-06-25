Синоптики обещали москвичам погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве будет 22–24 градуса, по области – 19–24 градуса. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Ночью в столице будет 10–16 градусов, по области – 7–12