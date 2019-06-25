Мэй назвала плюс членства России в Совете Европы

Глава британского правительства Тереза Мэй высказала свое отношение к возможности возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По ее словам, возвращение России прав снимает существовавшие «противоречия», передает ТАСС.

Мэй указала на то, что Москва «не платила взносов в Совет Европы». При этом, заявила британский премьер, членство России в СЕ позволяет «призывать Россию к ответу за нарушения прав человека».