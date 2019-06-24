Иран обвинил США в экономической войне и терактах

США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По его словам, «никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает тебе еще большими санкциями». Представитель Ирана подчеркнул, что у «диалога есть определенные правила». Тахт-Раванчи отметил, что «атмосфера для такого диалога еще не подготовлена», поскольку «США вводят новые санкции», передает РИА «Новости».

Он обвинил США в том, что американская сторона «не уважает международное право и порядок», игнорирует «мнение подавляющего большинства представителей мирового сообщества», передает ТАСС.

Иран не собирается «поддаваться давлению» со стороны Вашингтона.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана.

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