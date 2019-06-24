Сотрудницы «БелМаша» стали работать в купальниках

На «БелМаше» сотрудницам разрешили работать в купальниках, белорусский завод даже снял свою версию клипа на песню Satisfaction.

В клипе показана также продукция завода, ппишет «Страна.ua».

«БелМаш» пояснил, что пошел на такой шаг из-за аномальной жары в стране. Работать в купальниках разрешено, когда температура превышает 27 градусов.

При этом разрешение работать в купальниках, как заявили на заводе, повысило производительность у всего коллектива на 20%.

В дальнейшем на новую «униформу» могут перевести и мужчин.

В «БелМаше» сообщили, что на предприятии «можно встретить девушек, тестирующих продукцию компании – деревообрабатывающие станки, в купальниках». Новые правила разрешают работать «в купальниках или красивом белье», что «не мешает основному виду деятельности». Отмечается, что «для защиты используются фартук, очки и перчатки».