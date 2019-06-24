Эксперт объяснил, почему французский премьер заговорил об отмене санкций

«Вопрос об отмене санкций, тем более в одностороннем порядке, не стоит. Все это, как я понимаю, будет обсуждаться в формате «Франция-Германия», на фоне того, что сейчас происходят большие изменения в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Рубинский. Так он прокомментировал заявление французского премьера Эдуара Филиппа о возможности отмены антироссийских санкций.

Сначала похожее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, и высказался в том же духе на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, – отметил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Теперь, российский премьер-министр Дмитрий Медведев встречается в Париже с французским коллегой Эдуаром Филиппом, и идет обсуждение вопросов экономического сотрудничества. «Но вопрос об отмене санкций, тем более в одностороннем порядке, не стоит», – констатирует эксперт.

При этом Филипп по итогам встречи с Медведевым заявил: «Мы знаем, что санкции – не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент». Фраза прозвучала «в связке» с призывом к России воспользоваться избранием Владимира Зеленского президентом Украины для того, чтобы реализовать Минские соглашения (одним из гарантов которых, как известно, является Франция). Филипп заметил, что Франция и Германия уже активно пользуются этой возможностью, а также решительно настроены на «продвижение ситуации в позитивном русле благодаря работе нормандской четверки».

Вопрос о санкциях в отношении России, «как я понимаю, будет обсуждаться не просто в нормандском формате, но в германо-французском формате – Макроном и Ангелой Меркель – на фоне того, что сейчас происходят большие изменения в Евросоюзе после выборов в Европарламент», отметил Рубинский.

Добавим, что, как отмечают эксперты, об изменении позиции европейских государств в отношении России, свидетельствует и почти гарантированное возвращение России в ПАСЕ.

«У Германии и Франции особые стратегические отношения. Они только 22 января подписали новый двусторонний договор сотрудничества. Несмотря на определенные разногласия, они пытаются выработать некую общую позицию, – отмечает Рубинский. – В будущем Евросоюз меняется и в кадровом, и в политическом аспектах. Российская тема – часть франко-германского раунда, приведения к общему знаменателю их позиций, в том числе и по России».