Финалистами третьего полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» стали 55 команд

«Участники показали отличный результат и смогли покорить членов жюри своими инновационными проектами. Всем финалистам желаю больших успехов и главное — найти свое место в технологическом будущем нашей страны», — сказал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, комментируя итоги региональных полуфиналов всероссийского цифрового конкурса.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров отметил, что команды третьей волны конкурса показали отличный результат. «Выражаю благодарность всем участникам, которые «в поте лица» создавали прототипы прорывных решений, способных вывести многие российские компании на путь цифровизации», - добавил он.

По итогам третьей волны региональных полуфиналов крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», прошедшего в минувшие выходные сразу в нескольких городах России – Омск, Тула, Калининград, Краснодар и Махачкала. В финальную часть пробились 55 команд. Решающий этап конкурса пройдет в сентябре в Казани.

Напомним, «Цифровой прорыв» - один из флагманских проектов АНО «Россия - страна возможностей». В третьем раунде конкурса приняли участие 354 специалиста в области программирования, дизайна и управления проектами.

Как известно, всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – отбор перспективных специалистов для развития цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано свыше 66 тысяч заявок из всех регионов России. К участию в региональном этапе конкурса приглашены более 19 тысяч человек.

На хакатоне будущим специалистам в области высоких технологий предложили разработать прототипы цифровых продуктов для основных стратегических направлений внутренней политики России – здравоохранения, образования и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды. (Хакатон – это соревновательное мероприятие, на котором специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за ограниченное время создают прототипы цифровых продуктов).

В Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов власти и крупнейших российских компаний: «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.

«Как мы ожидали, хакатон в Краснодаре стал самым ярким полуфиналом третьей волны. Выбирать лучших было сложно - город стал рекордсменом по количеству команд, вышедших в финал. Им удалось представить смелые решения, которые вышли за рамки идеи. Уверен, что многие из них в ближайшем будущем пройдут полный цикл разработки и превратятся из идей в цифровые продукты», - отметил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей».

По результатам отбора, участники смогут получить возможность запустить собственный бизнес, найти работу в ведущих компаниях страны, выиграть вместе с командой приз в 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов есть возможность пройти обучение в образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей» – «Мастерской управления «Сенеж».