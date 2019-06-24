Джонсону предрекли проигрыш из-за скандала с женскими криками

«Ситуация со скандалом вокруг личной жизни Бориса Джонсона может ощутимо повлиять на его перспективы занять кресло премьер-министра Великобритании и сыграть на руку его основному конкуренту Джереми Ханту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов, комментируя инцидент с участием Бориса Джонсона и его сожительницы, 31-летней Кэрри Саймондс.

«Произошедшее однозначно может повлиять на перспективы лидера Консервативной партии Великобритании занять кресло премьер-министра. В первую очередь в пользу этого говорит тот факт, что его рейтинг сейчас заметно просел», – полагает руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

Но есть и еще один важный момент, считает эксперт. Уже после того, как разразился скандал, Борис Джонсон встречался с британскими журналистами и отказался отвечать на любые вопросы о своей личной жизни, в том числе и относительно произошедшего инцидента. С одной стороны, часть рядовых членов партии оценили такой шаг, как правильную позицию, и поддержали своего лидера. С другой – многие консерваторы высказались в том ключе, что Борис Джонсон обязан был объясниться.

«Сегодня Борис Джонсон по-прежнему является фаворитом. Его рейтинг хоть и просел, но по опросам общественного мнения он остается лидером предвыборной гонки. Дальше все будет зависеть от того, как скандал будет развиваться. Если в СМИ будут продолжать раскручивать взаимоотношения Бориса Джонсона с его сожительницей, его закрытость и нежелание отвечать на вопросы в контексте того, что его личная жизнь ему уже не принадлежит, поскольку он потенциальный премьер-министр и требования к нему повышенные – то ситуация может измениться и ощутимо сыграть на руку его сопернику Джереми Ханту», – считает Куликов.

Собеседник также напомнил, что накануне в британской газете Daily Telegraph вышла карикатура на тему разразившегося скандала. Подпись под картинкой, на которой изображен полицейский, гласила: «Нас вызвали в квартиру Джереми Ханта, поскольку оттуда доносились крики: «Я собираюсь стать премьер-министром».

«Это показывает, что хотя скандал и носит для Бориса Джонсона личный характер, то есть ситуация вполне бытовая, но ее последствия могут быть очень серьезными. И это в Великобритании сейчас открыто признают», – заключил Андрей Куликов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, предвыборный рейтинг фаворита в борьбе за пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ощутимо просел из-за публикаций в британской прессе подробностей скандала с участием его сожительницы, 31-летней Кэрри Саймондс.

22 июня к кандидату в премьеры пришли сотрудники полиции из-за заявления соседей о женских криках, звучавших из дома политика. По данным СМИ, ссора произошла из-за того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую подушку Кэрри.

Хотя правоохранители и не обнаружили никаких поводов для беспокойства, британские СМИ описывали семейную ссору во всех подробностях. Сам Джонсон и его сожительница назвали такие публикации политически мотивированными.

О ссоре с криками изначально сообщили их соседи, Том Пенн и его жена Ив Ли, проживающие прямо под квартирой Кэрри. Они являются левыми активистами и большими противниками Brexit, агитационную кампанию в пользу которого ранее возглавлял Джонсон.