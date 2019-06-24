Умер один из основателей рок-н-ролла

В США умер музыкант, композитор и автор текстов для песен, один из создателей направления рок-н-ролл Дейв Бартоломью.

Бартоломью скончался на 101-м году жизни в больнице Нового Орлеана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.

Музыкант родился в 1918 году, он увлекался музыкой и принимал участие во многих музыкальных коллективах, после войны он принимал участие в создании и развитии рок-н-ролла в Новом Орлеане.

Бартоломью сотрудничал с Чаком Берри, Фэтс Домино и другими известными деятелями. Среди известных совместных композиций Бартоломью The Fat Man, I'm Walkin и Blue Monday.

Бартоломью вошел в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году.