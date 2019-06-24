Синоптики рассказали о погоде в Москве

В понедельник, 24 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, сообщили синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 24-26 градусов, по области – до 23-28 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.