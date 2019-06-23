Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Президент России Владимир Путин пользуется интернетом, использует новые форматы, но не «живет» Сетью, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал, что российский лидер «пользуется интернетом», так как «это неотъемлемая часть нашей жизни», и президент «развивается вместе с этой жизнью», «воспринимает новые форматы», передает ТАСС.

Однако он «не живет в интернете, как живет наше поколение 25 минус», добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что Путин понимает: у молодежи есть свои проблемы, у них есть свое понимание тех или иных процессов и с ними надо также говорить.