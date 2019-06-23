Песков уклончиво ответил на вопрос о судьбе потерявшего обращение к Путину чиновника

Человек, который потерял переданную президенту Владимиру Путину записку, больше ничего не терял, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, наказан ли был тот помощник главы государства.

«По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не теряли. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину, действительно, так и не нашли», – передает слова Пескова «Интерфакс».

Ранее было раскрыто содержание записки, за потерю которой было стыдно президенту Владимиру Путину.

На прямой линии Путин рассказал, что однажды женщина упала перед ним на колени и передала записку. Он отдал обращение помощнику, но тот его потерял.