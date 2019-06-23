Больше 30 человек пострадали при землетрясении в Китае

В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4. В результате пострадал 31 человек, 21 человек остается под наблюдением медиков, сообщает правительство городского округа Ибинь.

Землетрясение произошло в субботу в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь, передает РИА Новости.

До этого сообщалось о 19 пострадавших, из которых 11 госпитализировали.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3,0 до 4,6.

При этом в начале недели в округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды.

Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, больше 220 получили ранения и травмы, разрушено 22 тыс. жилых домов.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло также в воскресенье на севере американского штата Калифорния, сообщает геологическая служба США.

Эпицентр находился в 58 км к юго-западу от города Юрика. Очаг залегал на глубине 9,5 км. Данных о возможных жертвах и разрушениях нет.

Напомним, на минувшей неделе на севере Японии была зафиксирована небольшая волна цунами, до этого у японского побережья произошло землетрясение.