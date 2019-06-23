Москвичей предупредили о грозе

В воскресенье, 23 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, воздух в воскресенье в Москве прогреется до 23-25 градусов тепла, по области – до 22-27 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.