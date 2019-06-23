В Грузии заявили об отсутствии опасности для россиян в Тбилиси

Иностранные гости, в том числе российские граждане в Тбилиси, не подвергались опасности в ходе акций протеста, заявили в министерстве иностранных дел Грузии.

Там подчеркнули, что грузинские ведомства «полностью обеспечивают общественный порядок и безопасность в стране».

«Гостям столицы Грузии, иностранным журналистам и туристам, в том числе и из Российской Федерации, никакая опасность не угрожала», – передает ТАСС текст заявления МИД Грузии.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в связи с инцидентом со съемочной группой телеканала «Россия 24» начато следствие.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.

В МИД России заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Москва также потребовала от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов и граждан России.

В МВД Грузии сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям «о препятствии журналисткой деятельности» и «насилие».