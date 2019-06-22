Пушков ответил на антироссийскую тираду президента Грузии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, выступившей с обвинениями в адрес России из-за протестов в Тбилиси.

«Выступления в Грузии – дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Госпожа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять», – написал он в Twitter.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.