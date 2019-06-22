Москвичей предупредили о грозе

В субботу, 22 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируется гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 31-33 градусов, по области – до 28-33 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.