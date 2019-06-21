Медведев назвал вопросы, которые необходимо решить с Белоруссией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что страны говорят об интеграции на одном языке, но ряд вопросов еще предстоит досогласовать.

«Переговоры прошли хорошо: мы понимаем друг друга, слышим друг друга и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», – сказал Медведев, отметив, что получилось это не сразу, передает ТАСС.

Он рассказал, что у стран есть три группы вопросов, которые необходимо решить. Первая – те, по которым есть одинаковое понимание сути и сроков внедрения решений. Вторая – те, по которым решения воспринимаются одинаково, но «нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, здесь необходимы досогласования».

«И есть третья категория, она относительно небольшая, может, даже совсем небольшая, по которой в силу политико-юридических причин необходимо провести дополнительные консультации», – сказал премьер, уточнив, что проблемы этой категории нуждаются в обсуждении и на уровне глав государств.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что Минск и Москва должны согласовать все интеграционные дорожные карты к ноябрю.

«В обновленной программе действий [по развитию Союзного государства] будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю месяцу», – сказал он.

Румас отметил, что после этого потребуется большая работа правительств «по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу».

«Когда мы говорим об общих, или даже по некоторым секторам – единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь», – подчеркнул он.

По словам белорусского премьера, равные условия – это «одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила», что и является «конечной целью интеграции».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин планирует посетить Минск в конце июня.